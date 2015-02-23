На востоке осталось две горячие точки - Розмазнин
На востоке Украины стороны конфликта воздерживаются от массового использования оружия, интенсивность обстрелов снизилась.
Об этом в комментарии Радио Свобода сказал председатель представительства Украины в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Александр Розмазнин.
По его словам, за минувшие сутки с обеих сторон зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня - 25 раз обстрел вели боевики, 10 раз в ответ стреляли украинские силовики.
«На данный момент у нас две такие горячие точки - район Донецкого аэропорта и район Широкино. Вся остальная линия разграничения у нас фактически молчит. Даже стычки с использованием стрелкового оружия практически не фиксируются», - рассказал Розмазнин.
Читайте такжеБоевики обстреляли Широкино из минометовТакже он добавил, что продолжение обстрелов не дает перейти к следующему этапу - полному отвода тяжелого вооружения.
В СНБО сегодня сообщили, что в течение суток позиции украинских военных обстреляли 27 раз.
За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, еще 10 получили ранения. По данным штаба АТО, пророссийские боевики не прекращают попыток штурма позиций украинских военных на мариупольском направлении - в Широкино.
12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, однако обстрелы на Донбассе не прекращаются. Украинские военные и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.