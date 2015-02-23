На востоке осталось две горячие точки - Розмазнин

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал председатель представительства Украины в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Александр Розмазнин.

По его словам, за минувшие сутки с обеих сторон зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня - 25 раз обстрел вели боевики, 10 раз в ответ стреляли украинские силовики.

«На данный момент у нас две такие горячие точки - район Донецкого аэропорта и район Широкино. Вся остальная линия разграничения у нас фактически молчит. Даже стычки с использованием стрелкового оружия практически не фиксируются», - рассказал Розмазнин.

Читайте такжеБоевики обстреляли Широкино из минометовТакже он добавил, что продолжение обстрелов не дает перейти к следующему этапу - полному отвода тяжелого вооружения.

В СНБО сегодня сообщили, что в течение суток позиции украинских военных обстреляли 27 раз.

За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, еще 10 получили ранения. По данным штаба АТО, пророссийские боевики не прекращают попыток штурма позиций украинских военных на мариупольском направлении - в Широкино.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, однако обстрелы на Донбассе не прекращаются. Украинские военные и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.