Боевики обстреляли Широкино из минометов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.

"По Широкино по нашим позициям били из минометов. Приблизительно в 12:50 били из танка и из минометов. Также был обстрелян поселок Лебединское из самоходных артиллерийских установок, ориентировочно из н.п. Коминтерново", - отметил Мотузяник.

Читайте такжеОчередная провокация под Мариуполем: боевики обстреливают сами себя из "Градов"Также он проинформировал, что сегодня боевики вели минометный огонь и по н.п. Водяное неподалеку от Донецка.