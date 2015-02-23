Боевики обстреляли Широкино из минометов

16:17, 23 февраля 2015
Война
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Позиции сил антитеррористической операции в районе поселка Широкино вблизи Мариуполя боевики сегодня обстреляли из минометов.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.

"По Широкино по нашим позициям били из минометов. Приблизительно в 12:50 били из танка и из минометов. Также был обстрелян поселок Лебединское из самоходных артиллерийских установок, ориентировочно из н.п. Коминтерново", - отметил Мотузяник.

Читайте такжеОчередная провокация под Мариуполем: боевики обстреливают сами себя из "Градов"Также он проинформировал, что сегодня боевики вели минометный огонь и по н.п. Водяное неподалеку от Донецка.

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