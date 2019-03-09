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"Праздничное" перемирие: 8 марта на Донбассе прошло без потерь

08:29, 09 марта 2019
Война
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В течение суток, 8 марта, боевики 1 раз обстреляли позиции ООС / фото УНИАН

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Боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское, сообщили в пресс-службе ООС.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток враг не обстреливал позиции ООС.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7 марта, оккупанты осуществили 18 прицельных обстрелов оборонительных позиций украинских военных, пятеро из которых были ранены.

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Теги: #Донбасс#война#8 марта