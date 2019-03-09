"Праздничное" перемирие: 8 марта на Донбассе прошло без потерь

Боевики один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

8 марта российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

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Боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское, сообщили в пресс-службе ООС.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток враг не обстреливал позиции ООС.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7 марта, оккупанты осуществили 18 прицельных обстрелов оборонительных позиций украинских военных, пятеро из которых были ранены.