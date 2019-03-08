"Праздничное" перемирие на Донбассе: 7 марта пятеро бойцов ВСУ ранены, за ночь 8 марта обстрелов не было

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня 7 марта.

7 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, однако от начала суток перемирие, о котором договорились накануне, продолжается. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

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"7 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов пятеро наших защитников получили ранения.

"Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил. По данным разведки, четырех оккупантов ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника", - сообщили в штабе ООС.

От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в штабе.