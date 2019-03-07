Боевики не пропустили гумпомощь на оккупированный Донбасс

Они вернулись на подконтрольную Украине территорию.

На Донбассе боевики не пропустили через линию разграничения три грузовика с гуманитарной помощью "Международного комитета Красного креста».

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Как сообщили украинские пограничными, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд с временно оккупированной территории Украины проехали 4 грузовика с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей весом 83 тонны. Однако боевики без объяснения причин не пропустили на временно оккупированную территорию 3 грузовика. Они вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, в феврале в ООН учредили Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.