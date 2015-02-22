Под Мариуполем зафиксирован факт применения против сил АТО нового вида вооружения (фото, видео)

Под Мариуполем в селе Широкино зафиксирован факт применения против сил АТО нового вида вооружения, с действием которого военнослужащие Вооруженных сил Украины ранее не встречались.

Об этом сообщил заместитель командующего сектора «М» Виктор Шидлюх, передает 0629.

По его словам, предположительно применялись снаряды ствольной артиллерии, особенность которых заключается в том, что они разрываются в 40 метрах над поверхностью земли.

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После разрыва площадь поражения усеивается большим количеством микроосколков размером от нескольких миллиметров, которые наносят множественные травмы человеческому организму. Оперировать военнослужащего с таким количеством ранений очень сложно, операция будет проходить очень длительное время.

«Эти боеприпасы были использованы при нанесении удара, непосредственно по населенному пункту Широкино. К счастью, от данного оружия никто не пострадал», отметил Шидлюх.

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По мнению заместителя командующего сектора «М», такой вид вооружения могли использовать только подготовленные специалисты. На вооружении ВСУ Украины такого вида оружия нет, подчеркнул он.

Шидлюх уточнил, что в данный момент производится исследование данного вида примененного оружия, так как оно отличается от всех известных видов, использовавшихся до этого.