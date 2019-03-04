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Силы ООС на Светлодарской дуге уничтожили военный автомобиль оккупантов – боец ВСУ

08:47, 04 марта 2019
Война
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Выстрел совершил старший сержант ВСУ / фото zt-rada.gov.ua

Как сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, это произошло 2 марта.

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«В 14:13 2.03.2019 г. в полосе обороны механизированной бригады на Светлодарском направлении наблюдатели одного из подразделений выявили грузовые военные автомобили противника Зил-131. Скорее всего, они подвозили боеприпасы для дальнейшего обстрела наших позиций. Уже через две минуты, в 14:15, воины Объединенных сил осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса по технике врага. Не смотря на значительную дальность до цели, старший сержант Юрий в очередной раз подтвердил свой профессионализм, поразив ее на расстоянии 2800 метров. После осуществления пуска визуально наблюдалось попадание в цель и возгорание автомобиля», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также военные сбили один вражеский БПЛА Орлан-10

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Теги: #Донбасс#ЗСУ