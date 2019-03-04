Сутки на Донбассе: боевики вели огонь из тяжелых минометов и вооружения БМП, один военный ранен

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также военные сбили один вражеский БПЛА Орлан-10.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы девять раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное оружие. Читайте такжеВСУ дали отпор врагу на Донбассе: один боевик ликвидирован

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибров 120 и 82 мм были обстреляны украинские позиции в районе Водяного, а вблизи Гнутово боевики применили минометы 82 мм калибра.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 120 мм террористы вели огонь по украинским позициям неподалеку Новозвановки, Новоалександровки и хутора Вольный. Украинские позиции вблизи Новолуганского попали под огонь из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе Попасной террористы вели огонь из минометов 120 мм и 82 мм калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Лобачево боевики применили 82 мм минометы и крупнокалиберные пулемёты, а вблизи Крымского вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также военные сбили один вражеский БПЛА Орлан-10.

С начала текущих суток террористы дважды обстреляли из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное. Потерь среди украинских военных нет.