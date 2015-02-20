Украина планирует купить у Польши авиарадары и новейшие снайперские винтовки – СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Rzeczpospolita. Издание ссылается на собственные источники в компаниях, которые производят оружие.

Еще осенью, когда Польша представила на выставке в Киеве свои новейшие образцы оружия, украинская сторона не заинтересовалась их покупкой. Но сейчас вроде ситуация изменилась. Издание пишет, что еще в прошлом году представители украинских силовых ведомств активно вели диалог с министерством обороны Польши и посещали заводы-производители оружия.

Таким образом, украинская и польская сторона договорились о производстве нескольких тысяч шлемов, бронежилетов компании Maskpol Konieczki и несколько десятков приборов ночного видения. Однако сейчас Киев думает закупить вооружение посерьезнее.

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В частности, издание сообщает, что Украина собирается заказать в Польше модернизацию своих танков Т-72. Также источники издания сообщают о намерении Киева купить радары для обнаружения артиллерии PIT-Radwar, которые производят в Варшаве, современное оптическое оборудование, радары для обнаружения вражеской авиации и беспилотников, а также новейшие снайперские винтовки компании Tarnów.

Кроме того, Киев интересует поставка боеприпасов на замену продукции заводов в Луганске и Донецке. В это же время, официально в "Польской группе производителей оружия" прокомментировали, что рассказывать о таких контрактах публично не будут.