Саакашвили призвал Запад дать Украине противотанковое оружие и радары

Такое заявление сделал Михаил Саакашвили, который возглавляет Консультативный международный совет реформ Украины. "Это будет и политическим жестом", - сказал Саакашвили в эфире ВВС World News, передает ВВС Украина.

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Он заявил, что украинским военным нужно противотанковое оружие и радары на случай продолжения конфликта на Донбассе.

Михаил Саакашвили напомнил о непосредственном участии России в конфликте. "Если Россия продвинется дальше на юг, на восток - попытается взять Мариуполь, получить доступ в Крым, Приднестровье - кто-то должен остановить их. И поскольку ни одна из западных стран не хочет "ступать на землю", они по крайней мере должны предоставить противотанковое оружие - чтобы Украина могла остановить эти колонны ", - сказал Михаил Саакашвили.

Как сообщил УНИАН, 13 февраля президент Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил его председателем Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии будет курировать на этом посту вопросы поставок оружия Украине из стран Запада.