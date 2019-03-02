Боевики обстреляли из 120 мм минометов позиции вблизи Водяного, один украинский военный ранен

С начала суток противник совершил пять обстрелов.

Боевики обстреляли из 120 мм минометов позиции Объединенных сил вблизи Водяного, один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что с начала суток противник совершил пять обстрелов.

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«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили четыре обстрела позиций Объединенных войск: из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников в районе населенного пункта Майское.

«Наши подразделения дали достойный ответ врагу. Его потери уточняются», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов был ранен еще один военный ООС.