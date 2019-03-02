Боевики обстреляли из 120 мм минометов позиции вблизи Водяного, один украинский военный ранен
Боевики обстреляли из 120 мм минометов позиции Объединенных сил вблизи Водяного, один украинский военный ранен.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке по состоянию на 18.00.
Отмечается, что с начала суток противник совершил пять обстрелов.
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«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты совершили четыре обстрела позиций Объединенных войск: из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское», - говорится в сообщении.
По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников в районе населенного пункта Майское.
«Наши подразделения дали достойный ответ врагу. Его потери уточняются», - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов был ранен еще один военный ООС.