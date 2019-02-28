Мюнхенский суд вынес приговор террористу-племяннику кремлевского пропагандиста Киселева

В 2016 году Дмитрий Киселев проговорился о том, что его племянник воевал против Украины под Горловкой.

Суд в Мюнхене приговорил к двум годам и трем месяцам заключения Сергея Киселева – племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Сергея признали виновным в подготовке к участию к боевым действиям против Украины на Донбассе.

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Как сообщает RTVI, Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. Ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2014 года Сергей Киселев прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом, где учился обращаться с автоматом и пистолетом. Обвиняемый частично признал вину, поэтому обвинение, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

Защита Киселева настаивала, что прямых доказательств прохождения Киселевым боевой подготовки нет. На фигурирующих в деле фотографиях из Петербурга не зафиксированы непосредственно военизированные занятия – Киселев лишь позирует там с другими участниками, а также получает медаль «Имперского легиона».

Обвиняемый отказался признавать, что проходил боевую подготовку. На суде он утверждал, что просто ждал в Петербурге отправки на Донбасс.

При вынесении приговора судья признал, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Суд также учел, что у Киселева нет судимости.

При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Отмечается, что дело против Сергея Киселева завели после интервью его известного дяди, вышедшего весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев упомянул, что его племянник поехал на войну в Украину, и принимал участие в боях «где-то под Горловкой».

Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Сергея Киселева задержали в Болгарии и отправили в Германию.

В рамках данного судебного процесса, который вела баварская прокуратура, рассматривалась лишь подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины. Если его обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то дело будет вести уже федеральная прокуратура.

Сергей Киселев в своих показаниях уже признал, что был на Донбассе, но утверждает, что «никого не убивал».

Напомним, согласно данным немецкой прокуратуры, гражданин Германии российского происхождения Сергей Киселев присоединился к группе российских националистов под названием «Имперский легион» в августе 2014 года.

В специальном лагере его научили пользоваться огнестрельным оружием, после чего в составе отряда русских националистов он отправился на войну против Украины. Прокуратура Германии обвиняет мужчину в «подготовке к насилию, которое вредит государству». За такое нарушение в ФРГ наказывают даже в том случае, если оно было совершено против другой страны.

Отмечается, что Киселев-младший провел в рядах боевиков на Донбассе четыре месяца.