Озвучен новый план Путина по оккупации Украины

Президент РФ якобы хочет создать плацдарм для дальнейшего развития оккупации Херсонской и Николаевской областей.

Россия хочет пробить сухопутный коридор в Крым, в ее планы входит оккупация Херсонской и Николаевской областей.

С таким заявлением в эфире телеканала "UA: Первый" выступил руководитель группы адвокатов пленных украинских моряков Николай Полозов, передает "Обозреватель".

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"После оккупации Крыма российские власти посчитали, что Азовское море можно превратить во внутреннее. Построить Керченский мост, оградить пространство, провести усиленную милитаризацию, вытеснить Украину", — заявил он.

"Это своего рода плацдарм для дальнейшего развития оккупации Херсонской области, Николаевской области и так далее. То есть для того, чтобы создать предпосылки для завоевания сухопутного коридора к Крыму", — считает Полозов.

Ранее украинский генерал Василий Богдан заявлял, что Путин не решится пробивать коридор в Крым, он применяет в Украине другую тактику.