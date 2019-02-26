Россия планирует проводить наступательные операции против Украины - Генштаб ВСУ

По словам начальника Генштаба, особенно настораживает, что основные мероприятия по подготовке резервистов РФ будут проводиться в Ростовской и Воронежской областях.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что анализ форм и способов применения войск, который прорабатывается Россией во время масштабных учений, свидетельствует о ее реальных планах по проведению наступательных операций против Украины.

Как говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook, об этом Муженко заявил в ходе оперативно-стратегического собрания с руководящим составом Вооруженных сил Украины.

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«Анализ форм и способов применения войск, который прорабатывается противником во время масштабных мероприятий по подготовке, таких как стратегические командные штабные учения «Запад 2017», маневры войск «Восток 2018», другие мероприятия по боевой подготовки, а также в ходе вооруженных конфликтов, например, в Сирии, ярко свидетельствуют о содержании его реальных планов, прежде всего по Украине, которые по своей сути являются наступательными», - заявил он.

По словам Муженко, особенно настораживает, что основные масштабные мероприятия по подготовке резервистов РФ прежде проводиться в Ростовской и Воронежской областях.

Он отметил, что вопрос исключительного приоритета для противника, который не скрывается и постоянно отрабатывается в ходе мероприятий по подготовке, - это переброска войск и сил на значительные расстояния, между стратегическими направлениями, территориями военных округов и на удаленные театры военных действий.

Муженко добавил, что кроме собственных мощностей вооруженных сил РФ с использованием воздушных и автомобильных перевозок, к выполнению этой задачи в увеличивающихся масштабах привлекаются российские железные дороги.