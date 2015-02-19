Боевики перебрасывают живую силу и технику в сторону Новоазовска, Широкино и Перевальска - Тымчук

Российско-террористические войска перебрасывают живую силу и технику в сторону Новоазовска, Широкино и Перевальска.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На приморском направлении противник перебрасывает в район севернее Новоазовска подкрепление (до 100 чел. и порядка 7 единиц бронетехники). К н.п. Широкино подтягиваются тактические резервы и не прекращаются обстрелы из стрелкового оружия", - написал он.

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Кроме того, противник продолжает перегруппировку сил и средств внутри Первомайско-Алчевского выступа. Через Краснодон в сторону Перевальска переброшено 11 крытых грузовиков и 5 ББМ.

В то же время, подчеркивает Тымчук, "якобы отведенные с линии разграничения сторон бронетехника и артиллерийское вооружение (калибр более 100-мм) российско-террористических войск близ Луганска, о которых ранее сообщала группа ИС, просто отведена на базу боевиков южнее Луганска".