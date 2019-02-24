Один погиб, двое ранены: как прошли сутки на Донбассе для украинских бойцов

В результате обстрелов один военный Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

В период с 00.00 до 18.00 текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

При этом 12 раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, с общим расходом 258 снарядов и мин калибра 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты:

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дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, затем - из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Водяное;

дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты также совершили шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-22, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка;

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из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 - в районе населенного пункта Катериновка;

из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Золотое-1", - говорится в сводке.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями", - отметили в штабе.

Потери противника уточняются.