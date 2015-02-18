Боевики обстреляли поселок Луганское Донецкой области, погиб один человек
15:27, 18 февраля 2015Война
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Один человек погиб в результате обстрела боевиками поселка Луганское Донецкой области.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, сегодня около 12.20 боевики нарушили режим прекращения огня, обстреляв село Луганское Артемовского района. "В результате разрыва снаряда погиб мужчина", - говорится в сообщении.
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Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.
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