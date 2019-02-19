В 2014 году украинская армия освободила более 200 населенных пунктов Донбасса – Генштаб

В горниле ожесточенных боев с российским агрессором возродился боевой дух новой украинской армии, отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила от российского агрессора более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время специального заседания Верховной Рады Украины в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

«О высокой интенсивности боевых действий лета 2014 года убедительно свидетельствуют цифры - так, с 5 мая по 5 сентября было спланировано и проведено более 40 операций, их результатом стало освобождение 70% оккупированных российским агрессором территорий Луганской и Донецкой областей, что позволило жителям более 200 населенных пунктов Донбасса вернуться к мирной жизни», - заявил он.

Бессараб отметил, что «это стало возможным благодаря отваге, мужеству и героизму украинских военных, а также воинов-добровольцев, которые составили боевое ядро ВСУ и других военных формирований».

«В горниле ожесточенных боев с российским агрессором возродился боевой дух новой украинской армии, основой которой стала национальная идентичность», - отметил он.

Напомним, сегодня - пятая годовщина вооруженной агрессии РФ против Украины.