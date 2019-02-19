Россия проводит стрельбы вблизи Керченского пролива - СМИ

Россия закрыла район в Азовском море близ Керченского пролива.

Россия закрыла район в Азовском море близ Керченского пролива для проведения стрельб в течение 18-20 февраля 2019 года.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, ссылаясь на собственные источники.

Стрельбы проходят в западной части Темрюкского залива, расположенного вблизи Керченского пролива.

Также портал сообщает, что в ночь с субботы на воскресенье Россия проводила радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Черное море. Целью учений было выявление координатов утраченной радарной цели между Коз-Аульським и Такильским радиотехническими постами наблюдения, находящимися в южной части Керченского пролива в Черном море.

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Обучение состоялось в районе, где 25 ноября 2018 года Россия в результате акта агрессии захватила украинские экипажи двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому пролива буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получил информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московский СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.