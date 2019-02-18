На Донбассе завязался бой: один оккупант захвачен в плен, четверо уничтожены

Четыре диверсанта были уничтожены, один захвачен в плен.

Группа Сил специальных операций, входящая в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск.

Читайте такжеВ Донецке прогремели взрывы у "резиденции" главаря "ДНР" - СМИ

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. Отмечается, что бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к наблюдательным постам.

"В ходе короткого боя враг отступил. Четыре диверсанта были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос плененного", - говорится в сообщении.

Ранее украинские военные взяли в плен боевика российских оккупационных войск на Светлодарском направлении.