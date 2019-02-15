Как выглядит пункт пропуска «Мариновка» на границе "ДНР" с Россией (фото)

Пользуются пунктом пропуска и мирные граждане.

При «ДНР» на границе с Россией действуют три пункта пропуска, которые ранее имели статус международных: «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск». ПП «Успенка» является наиболее загруженным, поэтому многие отправляются через поселок Мариновка (он находится в 33 км от пос. Успенка).

Об этом пишет dnews.dn.ua

В довоенное время ПП «Мариновка» был не особо популярен, поэтому в сети практически не найти изображений данного объекта того периода.

В начале июня 2014 года ПП «Мариновка» находился под контролем украинских пограничников.

Но 5 июня незаконное вооруженное формирование «Восток» попыталось захватить данный участок украинско-российской границы. Это был первый масштабный бой у ПП «Мариновка», который длился 16 часов. Тогда пункт пропуска силами пограничников и ВСУ удалось отстоять.

Переход «Мариновка» незаконные вооруженные формирования «ДНР» смогли захватить только 26 июля.

Пункт пропуска сейчас действующий, через него осуществляется автомобильное сообщение до российского ПП «Куйбышево». В частности, через него «республиканское» предприятие «Почта Донбасса» перевозит в Россию почтовые сообщения и грузы, т.к. село Куйбышево является перевалочным почтовым пунктом.

В июне 2018 года здесь установили «вагон», в котором осуществляется фитосанитарный контроль сельскохозяйственных растительных грузов (семена, зерновые, удобрения и пр.), а в августе территорию оградили колючей проводкой.

Пользуются пунктом пропуска и мирные граждане. Так, житель неподконтрольной украинской власти Горловки Олег в соцсети рассказал, как пересекал ПП «Марьинка» в конце декабря 2018 года. Несмотря на то, что очередь по меркам иных пунктов пропуска была не большая, пересечение «границы» заняло 4 часа. Во время ожидания горловчанин комментировал ситуацию:

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«Стоим на таможне уже час. Думаем, половина машин прошло. Может, через час и нас запустят…»;

«Стоим уже два часа. Даже больше. Наверное, через полчаса нас пропустят…»

«Заехали в Россию. 4 часа – на все про все, это ушло на нашу и российскую таможню. Проехать, как мы мечтали, за 2 часа не получилось».

«Обожаю таможню и таможенников. Здесь время остановилось, и никто никуда не спешит. Если вы пересечете границу менее чем за 4 часа, считай, повезло», – резюмировал Олег.