ОБСЕ вновь зафиксировала военный транспорт без опознавательных знаков на Донетчине

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать движение военного транспорта на подконтрольной боевикам территории.

Об этом говорится в дневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу.

"Специальная мониторинговая миссия наблюдала за военным оборудованием и транспортными средствами в различных направлениях Донецкой области", - отмечается в документе.

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В частности, в окрестностях Макеевки (15 км на восток от Донецка, город подконтрольный "ДНР"), наблюдатели заметили колонну из семи бронетранспортеров без опознавательных знаков, которые двигались в западном направлении в сторону Донецка, вместе с ними ехал военный грузовик "Урал".

Наблюдатели также в Зугрэсе (30 км на восток от Донецка, населенный пункт подконтрольный "ДНР") видели гаубицу 122 мм калибром. Через 2 часа в 5 км на восток миссия ОБСЕ заметила, по предположениям, ту самую гаубицу, которая была загружена на трейлер, движущийся в направлении Донецка.

Также наблюдатели видели три обычных гражданских автобуса, которые были полностью заполнены мужчинами в военной форме, среди которых были вооруженные лица с автоматами. Миссия отмечает, что не имела возможности проверить опознавательные знаки на униформе этих людей. Автобусы двигались на восток.

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Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков и одну большую артиллерийскую установку рядом с Терновое (163 км на северо-восток от Донецка, населенный пункт подконтрольный "ДНР").

В двух километрах от Степановки (70 км на юго-восток от Донецка, населенный пункт подконтрольный "ДНР") наблюдатели заметили два бронетранспортера. Как предполагают в ОБСЕ, эти БТРы предоставляли защиту команде рабочих, которые ремонтировали высоковольтные линии электропередач и которые были соединены с Россией через государственную границу. Наблюдатели зафиксировали, что в частного грузовика были российские номера (черные пластины с белыми буквами).

На север от Мариновки (80 км на юго-восток от Донецка, населенный пункт подконтрольный "ДНР), миссия наблюдала за другой командой рабочих, ремонтировавших линии, которые соединялись с объектами в России. Их машина также имела российские номера.