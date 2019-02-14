Почти 70% украинцев готовы пойти на компромисс с РФ ради мира на Донбассе — опрос

Также результаты опроса свидетельствуют, что большинство респондентов согласны с утверждением, что сейчас идет война Украины с Россией.

Почти 70% опрошенных во всех регионах Украины согласились с тем, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромисс с Россией и так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

Читайте такжеУстановление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17% населения - опрос

Несмотря на высокий процент готовности к компромиссу, лишь 16% респондентов согласны на любые компромиссы. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17% опрошенных.

«Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также меньшая поддержка силового решения конфликта (10%)», — говорится в сообщении.

Меньше всего респонденты, как на подконтрольном Донбассе, так и в целом в Украине, согласны с проведением выборов на оккупированных территориях на условиях боевиков, амнистии боевиков «ДНР» и «ЛНР» и формированием силовых органов на оккупированном Донбассе только из местных представителей.

Также результаты опроса свидетельствуют, что большинство респондентов — 72% — согласны с утверждением, что сейчас идет война Украины с Россией.

«Такой взгляд является более распространенным в Западном (91%) и Центральном (79%) регионах. На Юге такое мнение разделяют 62%, а в Восточном регионе — 47%. Почти каждый пятый в этих регионах не определился с ответом на этот вопрос», — говорится в сообщении.

В целом в опросе приняли участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что украинцы больше поддерживают вступление в Евросоюз, чем в НАТО.