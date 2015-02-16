Российские журналисты выложили видео обстрела Дебальцево, во время которого они поощряют боевиков
11:45, 16 февраля 2015Война
12514 0
Российские "журналисты" выложили в сеть видео, на котором они присутствуют во время обстрела артиллерией боевиков города Дебальцево.
Российские журналисты восторженно реагировали на удары по Дебальцево / Скриншот видео
Видеозапись с обстрелом Дебальцево 14 января за несколько часов до начала перемирия выложил на свой канал Saponkov, сообщает Украинская правда.
Читайте такжеСилы АТО ведут пехотные бои под Мариуполем и Дебальцево - Семенченко
Во время обстрела он вместе с журналистами Russia today и "Московского комсомольца" восторженно реагируют на гаубичные удары по Дебальцево.
"Дебальцевского котла нет. Это учебный полигон. Холостые", - "шутят" российские журналисты.
Ранее УНИАН сообщал, что в течение суток "режима тишины" боевики нанесли 88 ударов по Дебальцево. Напомним, что согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter