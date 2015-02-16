Российские журналисты выложили видео обстрела Дебальцево, во время которого они поощряют боевиков

Видеозапись с обстрелом Дебальцево 14 января за несколько часов до начала перемирия выложил на свой канал Saponkov, сообщает Украинская правда.

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Во время обстрела он вместе с журналистами Russia today и "Московского комсомольца" восторженно реагируют на гаубичные удары по Дебальцево.

"Дебальцевского котла нет. Это учебный полигон. Холостые", - "шутят" российские журналисты.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение суток "режима тишины" боевики нанесли 88 ударов по Дебальцево. Напомним, что согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня.