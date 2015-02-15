В течение первых 90 минут режима прекращения огня он нарушен один раз - Наливайченко

Об этом он сообщил на брифинге в Администрации президента Украины, который транслировался в прямом эфире.

«В течение первых 90 минут со времени, когда президент объявил и поручил прекратить огонь, состоялось одно нарушение - минометный обстрел, который сейчас произошел в Луганской области», - в частности сказал Наливайченко.

По информации СБУ, обстрел был осуществлен русскими казаками. Наливайченко отметил, что проверяется дополнительная информация.

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«Это вопиющее нарушение, которое мы не только осуждаем, но сразу начали расследовать», - подчеркнул глава СБУ.

Он сказал также, что вся информация сразу докладывается президенту, Генеральному штабу, передается в мониторинговую миссию ОБСЕ, которая является очень важной для того, чтобы провести расследование этого нарушения на международном уровне. Также вся информация уже передана совместному военному штабу, где работают как украинские, так и российские военные, добавил Наливайченко.

Кроме того, Украинская служба BBC сообщает, что украинский блокпост вблизи поселка Золотого Луганской обстреляли из минометов в 00:25.

Представители Генштаба Украины обратились к ОБСЕ, чтобы там зафиксировали нарушения, а также к российской стороне - чтобы там приняли меры для прекращения обстрелов.

Напомним, согласно Минским договоренностями с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня. Соответствующий приказ дал президент Украины Петр Порошенко.