Счастье, Попасная и Крымское сегодня снова обстреливались боевиками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, в течение вчерашнего дня и минувшей ночью не прекращалась огневая агрессия террористов против контролируемой Украиной территории Луганской области.

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Счастье обстреливали практически всю ночь, в 2 часа ночи снаряды взрывались в частном секторе, повреждены жилые дома, перебит газопровод. Последний обстрел города из артиллерии был в 8.30 пятницы. Снаряд попал в многоэтажный дом, информация о пострадавших сейчас выясняется.

Несколько мощных обстрелов из «Градов» ночью пережил пос. Крымское Новоайдарского района. В результате прямого попадания сгорел один и разрушен еще один жилой дом (хозяева чудом не пострадали, в момент обстрела они были в летней кухне). Более десяти домов повреждены, в том числе помещения, где дислоцируются украинские силовики. Информации о пострадавших нет.

Попасную ночью дважды обстреляли из минометов, последний обстрел произошел - в 6.30. Мины взорвались в окрестностях, не причинив разрушений.

Город все еще частично остается без электроэнергии, воды и газа (от газоснабжения отключены 900 абонентов) из-за поврежденных вследствие предыдущих обстрелов линий жизнеобеспечения.

Москаль также отметил, что количество желающих уехать из Попасной в безопасные места за последние два дня резко сократилось, так как почти все, кто хотел, из города уже уехали. Кроме того, люди надеются, что в результате переговоров в Минске наконец прекратятся обстрелы.