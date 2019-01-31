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Россия не отказалась от попыток захватить Украину - Полторак

16:54, 31 января 2019
Война
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В 2018 году Россия сосредоточила вокруг Украины группировки войск, отметил Полторак / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в выступлении министра на заседании Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

«Я думаю, что ни у одного человека в этом зале и в Украине в целом нет никаких сомнений, что Российская Федерация точно не отказалась от попытки захватить Украину. Она не отказалась от желания провести открытую агрессию и захватить нашу территорию», - сказал Полторак.

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Он также добавил, что в 2018 году Россия сосредоточила вокруг Украины группировки войск, способные начать агрессию, построила эшелонированную систему, которая давала возможность начать агрессию, и сосредоточила максимальное количество вооружения и техники возле государственной границы Украины.

Также, по словам министра, в прошлом году Россия «значительно повысила градус агрессивного поведения в Азовском море, применила агрессию против наших Военно-морских сил в Керченском проливе».

В то же время Полторак добавил, что военное положение, введенное после захвата Россией украинских моряков и судов, позволило Вооруженным силам существенно повысить уровень готовности к защите Украины.

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Теги: #война#Полторак