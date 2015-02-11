Боевики в течение дня обстреляли украинских военных более 70 раз

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбук

"В целом в течение дня незаконные вооруженные формирования более 70 раз вели огонь по украинским позициям", - говорится в сообщении.

В частности, Дебальцево дважды обстреляли из "Градов". Под огонь артиллерии попали Чернухино, Санжаровка, Малоорловка, Луганское и Попасная.

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"Более 20 раз преступники обстреливали населенные пункты на луганском направлении. Наиболее пострадали Счастью, Тошковка, Ольхово, Станица Луганская", - добавили в пресс-центре.

Напомним, сегодня днем боевики обстреляли мирные кварталы Краматорска и аэродром, на котором был расположен Главный штаб АТО. По данным СНБО, в Краматорске погибли 15 человек, боевики использовали кассетные боеприпасы.