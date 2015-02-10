Под Мариуполем были атакованы позиции сил АТО в районе 14 блокпоста
21:58, 10 февраля 2015Война
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Жителей Мариуполя встревожила очень громкая канонада, звуки разрывов были слышны в районе порта, в центре города и на Восточном.
0629.com.ua
Пресс-офицер штаба "М" Дмитрий Чалый сообщил, что прямой атаки на Мариуполь нет, пишет 0629.
Позже Чалый объяснил, что из артиллерии атакованы позиции сил АТО в районе 14 блокпоста.
Читайте такжеБоевики обстреляли окрестности Мариуполя: погиб один военный, двое раненыПо городу обстрел не ведется.
Ранее сегодня сообщалось о начале контрнаступательной операции под Мариуполем, по итогам которой линия фронта была отодвинута от города на 20 километров, заявили в СНБО.
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