Под Мариуполем были атакованы позиции сил АТО в районе 14 блокпоста

21:58, 10 февраля 2015
Война
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Жителей Мариуполя встревожила очень громкая канонада, звуки разрывов были слышны в районе порта, в центре города и на Восточном.

0629.com.ua

Пресс-офицер штаба "М" Дмитрий Чалый  сообщил, что прямой атаки на Мариуполь нет, пишет 0629.

Позже Чалый объяснил, что из артиллерии атакованы позиции сил АТО в районе 14 блокпоста. 

Читайте такжеБоевики обстреляли окрестности Мариуполя: погиб один военный, двое раненыПо городу обстрел не ведется.

Ранее сегодня сообщалось о начале контрнаступательной операции под Мариуполем, по итогам которой линия фронта была отодвинута от города на 20 километров, заявили в СНБО.

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