Под Мариуполем были атакованы позиции сил АТО в районе 14 блокпоста

Пресс-офицер штаба "М" Дмитрий Чалый сообщил, что прямой атаки на Мариуполь нет, пишет 0629.

Позже Чалый объяснил, что из артиллерии атакованы позиции сил АТО в районе 14 блокпоста.

Читайте такжеБоевики обстреляли окрестности Мариуполя: погиб один военный, двое раненыПо городу обстрел не ведется.

Ранее сегодня сообщалось о начале контрнаступательной операции под Мариуполем, по итогам которой линия фронта была отодвинута от города на 20 километров, заявили в СНБО.