Боевики атаковали погранпункт «Фащевка» - погибли двое украинских военных

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в результате штурма боевиками контрольного поста «Фащевка».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера с 11.00 до 17.40 пехота боевиков при поддержке танка осуществляла штурм контрольного поста «Фащевка», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ.

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Украинские военные открыли по террористам ответный огонь. Защитников блокпоста также поддерживала артиллерия ВСУ. Нападение было отбито. В результате боя двое военнослужащих ВСУ погибли, еще 10 получили ранения. Потерь среди пограничников нет.