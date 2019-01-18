ОБСЕ не озвучивала в Минске предложения относительно направления на Донбасс совместной миссии с ООН - спецпредставитель

Представитель ОБСЕ Зайдик опроверг заявление Климкина о миссии на Донбассе.

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Зайдик (Martin Sajdik) сообщил, что со стороны ОБСЕ не выдвигались предложения по направлению в Восточную Украину совместной миссии ОБСЕ и ООН.

Об этом он сообщил DW в четверг, 17 января, в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

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В среду, 16 января, Климкин в Северодонецке заявил журналистам, что представители ОБСЕ в ТКГ "вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ". По словам главы МИД Украины, такая миссия должна иметь "военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию". По словам Климкина, этот вопрос будет стоять, в частности, на повестке дня визита в Москву председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака в феврале.

В то же время в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что "приветствуют любые дополнительные меры, которые помогли бы уменьшить имеющиеся угрозы" и что ОБСЕ "готова консультировать и предлагать свой опыт", накопленный за более чем четыре года работы в Украине.