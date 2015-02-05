Боевики якобы готовят обстрел Мариуполя и призывают жителей покинуть город - штаб АТО

В пресс-центре АТО заявляют, что террористы и российские наемники стремясь посеять панику среди мирного населения Донбасса, распространяют информацию о запланированном ими 5-6 февраля массированном обстреле Мариуполя.

Как отмечается в заявлении пресс-центра, об этом стало известно из оперативных источников.

«С этой целью, на мобильные телефоны жителей города звонят боевики так называемой «ДНР» и призывают людей покинуть город. Это продуманная стратегия российских «кукловодов», цель которых создать хаос на востоке нашей страны», - отмечается в документе.

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Пресс-центр отмечает, что преступники в очередной раз нагнетают обстановку. Коварные обстрелы устраивают, чтобы создать «кровавую картинку» для российских СМИ, отрабатывая деньги агрессоров. «В финале же нелюди будут пытаться в очередной раз обвинить украинскую армию. Уже традиционно для террористов, что жизнь мирных жителей ничего не стоит», - отмечается в заявлении.

В пресс-центре АТО уверяют, что подразделения Вооруженных сил Украины надежно защищают город Мариуполь. «Подразделения Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, задействованных в АТО, готовы к обороне Мариуполя», - говорится в заявлении.