В МИД РФ заговорили о "миротворцах" на Донбассе
В МИД России заявляют, что идеи отправки миротворцев на Донбасс «в принципе, обсуждались и обсуждаются».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.
«В порядке комментария, безотносительно к завтрашней встрече, хочу сказать, что подобные планы на экспертном уровне, в принципе, обсуждались и обсуждаются. Будем смотреть на ход переговоров. Рассчитываю, что и в этот вопрос будет внесена ясность», - сказал Лукашевич.
Читайте такжеБоевики из "ДНР" призывают Россию ввести своих "миротворцев"При этом он не смог ответить, будет ли вопрос миротворческой миссии обсуждаться в ходе завтрашней встречи в Москве глав Германии, Франции и России.
Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, Россия под видом миротворческой миссии намерен легализовать присутствие своих войск на оккупированных территориях Донбасса.