Мариуполь обстреляли со стороны Широкино

Об этом пишет 0629.

"12:06 На Восточном слышен миномётный залп", "Опять стреляют! Дрожат стекла", - сообщают мариупольцы.

По словам очевидцев, огонь ведут террористы со стороны поселка Широкино. Предположительно из "Града" и минометов.

Читайте такжеМариуполь оправляется после обстрела "Градами" (фоторепортаж)Час назад на "Восточном" также были слышны залпы, но они были менее четкими.

Как сообщили 0629 в штабе территориальной обороны, сегодня был дважды обстрелян поселок Гнутово. Только что закончился последний обстрел. Вероятнее всего именно его и слышали жители Левобережья.

"На Восточном ситуация спокойная", - подчеркнули в штабе.