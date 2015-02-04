Мариуполь обстреляли со стороны Широкино
13:06, 04 февраля 2015Война
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В течение часа жители микрорайона "Восточный" и других районов города слышали залпы "Града".
REUTERS
Об этом пишет 0629.
"12:06 На Восточном слышен миномётный залп", "Опять стреляют! Дрожат стекла", - сообщают мариупольцы.
По словам очевидцев, огонь ведут террористы со стороны поселка Широкино. Предположительно из "Града" и минометов.
Читайте такжеМариуполь оправляется после обстрела "Градами" (фоторепортаж)Час назад на "Восточном" также были слышны залпы, но они были менее четкими.
Как сообщили 0629 в штабе территориальной обороны, сегодня был дважды обстрелян поселок Гнутово. Только что закончился последний обстрел. Вероятнее всего именно его и слышали жители Левобережья.
"На Восточном ситуация спокойная", - подчеркнули в штабе.
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