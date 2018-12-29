На Донбассе боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

В первый день новогоднего перемирия боевики открыли огонь из гранатометов по позициям украинских военных возле поселка Железное на Горловском направлении.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил. "За прошедшие сутки, 28 декабря, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, два раза применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - говорится в сообщении.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций ОС вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях", - сообщили в штабе.

Кроме этого, позиции украинских войск обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески и в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное.

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, 28 декабря один боевик были уничтожен и двое ранены.