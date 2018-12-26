Уже 22 захваченных Россией украинских моряка назвали себя военнопленными - Порошенко

Президент уверяет, что будет сделано все возможное для их освобождения.

Уже 22 украинских моряка, захваченных Россией в районе Керченского пролива, назвали себя военнопленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Президент выразил поддержку захваченным Россией украинским морякам.

"Украина сегодня с вами, ребята. И очень важно, что 22 из вас четко заявили, что они являются военнопленными согласно Женевской конвенции, и Россия не имеет никакой юрисдикции в отношении расследования дел. Россия совершила агрессию и будет за это отвечать. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно скорее оказались в Украине, дома. Это слова поддержки и членам ваших семей", - подчеркнул Порошенко.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестоваы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».