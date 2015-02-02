Перегруженный российский беспилотник упал на позиции украинских военных под Мариуполем
10:28, 02 февраля 2015Война
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Вблизи Мариуполя украинские военные перехватили вражеский аппарат, который кружил над ними и собирал данные. Это произошло возле одного из блокпостов.
Российский беспилотник упал у блокпоста / Скриншот видео канал 24
Теперь российский беспилотник будет собирать информацию об оккупантах, сообщает канал 24.
Украинские конструкторы говорят, что враг запуская устройство, перегрузил его - из-за этого беспилотник и упал на землю. Сейчас специалисты пытаются восстановить работу аппарата.
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