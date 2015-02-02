Перегруженный российский беспилотник упал на позиции украинских военных под Мариуполем

Теперь российский беспилотник будет собирать информацию об оккупантах, сообщает канал 24.

Украинские конструкторы говорят, что враг запуская устройство, перегрузил его - из-за этого беспилотник и упал на землю. Сейчас специалисты пытаются восстановить работу аппарата.

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