Перегруженный российский беспилотник упал на позиции украинских военных под Мариуполем

10:28, 02 февраля 2015
Война
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Вблизи Мариуполя украинские военные перехватили вражеский аппарат, который кружил над ними и собирал данные. Это произошло возле одного из блокпостов.

Российский беспилотник упал у блокпоста

Теперь российский беспилотник будет собирать информацию об оккупантах, сообщает канал 24

Украинские конструкторы говорят, что враг запуская устройство, перегрузил его - из-за этого беспилотник и упал на землю. Сейчас специалисты пытаются восстановить работу аппарата.

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