В Луганской области под обстрелами погибли двое мирных жителей

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера после обеда боевики накрыли из систем «Град» сел. Крымское Новоайдарского района, расположенный вблизи бывшего 31-го блокпоста на "Бахмутке".

Реактивные снаряды взрывались на ул. Садовой, Октябрьской и Ленина, разрушив и повредив более десяти домов. К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения. Смертельные ранения получили двое мужчин 45 и 62 года рождения, которые на момент обстрела оказались на улице и не успели спрятаться в укрытие. Еще двое получили ранения и госпитализированы.

В Крымском уже около месяца нет ни центральной воды, ни газа, ни света, и восстановить их в ближайшее время из-за постоянных обстрелов невозможно.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли пятеро украинских военных, 29 ранены - Генштаб

Мощного артиллерийского обстрела претерпела и Новотошковка Попаснянского района у 29 блокпоста на "Бахмутке". Вчера около 15.00 село обстреляли из артиллерии.

Несколько снарядов взорвались на ул. Куйбышева и тяжело ранили трех человек - двух женщин и мужчину (одной из женщин оторвало руку, а мужчине - ногу). Раненые доставлены в больницу Лисичанска, их состояние оценивается как тяжелое.

В течение ночи обстреливали также Счастье, Попасную, Станицу Луганскую, Троицкое (Попаснянский район) и Трехизбенку. Масштабы разрушений и информация о пострадавших сейчас выясняется.