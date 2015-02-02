В неудачной попытке взять в котел Дебальцево боевики потеряли 5 танков и 4 ББМ - ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В частности, командование формирования российско-террористических войск, дислоцированного в районе н.п.Горловка («Горловский гарнизон» террористов), получило команду от «командования ДНР» выделить часть сил и средств в состав одной из ударных групп для атаки на Дебальцево. «Горловский гарнизон» выделил бронегруппу (до 15 единиц бронетехники, включая 7 танков), часть которой (как минимум 3 танка и 2 ББМ) была сразу же уничтожена при атаке на блокпост украинских войск», - сообщает Тымчук.

Читайте такжеБоевики перешли к тактике «вытеснения» украинских войск в районе Дебальцево – Тымчук

Еще одна группа боевиков в районе дороги по направлению к Дебальцево была накрыта украинской артиллерией, потеряв еще 2 танка, 2 ББМ, и как минимум 3 грузовых автомобиля.

По информации ИС, сейчас боевики перебрасывают через Макеевку и Енакиево, а также Алчевск и Стаханов подкрепления для формирований, ведущих бои в районе Дебальцево. Всего на протяжении последних суток боевики перебросили порядка 55 единиц бронетехники и более 1 200 человек.