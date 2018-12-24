В ОРДО "гаишники" расстреляли боевика "ДНР" за отказ остановить авто – соцсети (фото)
В оккупированном городе Кальмиусское (Комсомольское) 22 декабря представители оккупационного «ГАИ» убили боевика «ДНР» Александра Штанченко 1988 года рождения.
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Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», занимающийся мониторингом информации в сети о боевиках.
Отмечается, что боевика убили «за неповиновение остановить транспортное средство». После того, как Штанченко не остановился по требованию «гаишников», они открыли огонь по автомобилю, и попали по боевику.
Штанченко состоял в рядах незаконного вооруженного формирования - «1-я отдельная мотострелковая бригада» (так называемая «Славянская бригада»).