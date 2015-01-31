Грузия разрешила своим гражданам воевать на стороне Украины

Граждан Грузии, которые принимают участие в боевых действиях в Украине на стороне официальных киевских властей, не коснется наказание за участие в вооруженных формированиях за рубежом, заявил заместитель министра внутренних дел Леван Изория, передает «Новости-Грузия».

Парламент Грузии в настоящее время рассматривает поправки в Уголовный кодекс, предполагающих ввод уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

"Эти поправки ни в коем случае не касаются тех граждан Грузии, которые принимают участие в боевых действиях в Украине в рамках юрисдикции законных украинских властей", - пояснил Изория, отметив, что наказание коснется только тех граждан, которые принимают участие в незаконных вооруженных формированиях.

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В частности в УК Грузии добавляется статья 312-1 - "Вступление и/или участие в незаконном формировании, действующем на территории иностранного государства или принятие участия в учениях, организованных таким формированием, обучение или переманивание лица и/или сбор лиц с целью членства, участия или иного способствования деятельности такого незаконном формировании, а также распространение или использование материалов и/или символики, связанных со вступлением и/или участием в незаконном формировании.

В настоящее время известно, что в качестве добровольцев на стороне властей Украины воюют около 100 граждан Грузии. По последним данным, в ходе боевых действий на востоке Украины погибли двое - 37-летний Тамаз Сухиашвили и 32-летний Александр Григолашвили, которые ранее числились в Вооруженных силах Грузии.

В тоже время руководитель грузинского легиона добровольцев, воюющих на стороне правительства Украины, Мамука Мамулашвили утверждает, в боевых действиях на стороне противников действующих властей участвуют несколько грузин. Но, они, согласно распространившейся информации, не являются гражданами Грузии.