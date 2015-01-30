МВД: силы АТО контролируют половину Углегорска
10:56, 30 января 2015Война
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Половину города Углегорск Донецкой области контролируют силы АТО.
Силам АТО удается контролировать половину Углегорска / Фото УНИАН
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД в Донецкой области Илья Кива на своей странице в соцсети.
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"Дебальцево держим. Углегорск – идут бои. Половина города – наша, за вторую идут ожесточенные бои. Добровольческие батальоны милиции не обеспечены достаточным количеством боеприпасов", – сообщил Илья Кива.
При этом он подчеркнул, что ситуация "тяжелая, но контролируемая".
Как сообщал УНИАН, 29 января со стороны Горловки через блокпост сил АТО боевики ворвались в Углегорск. В центр города вошли их танки и пехота. Сразу после этого в Углегорске начался бой.
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