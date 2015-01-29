Боевики хотят выйти на административные границы Луганщины и Донетчины - Генштаб

Целью боевиков является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Именно этим объясняется их активизация, начиная с 15 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

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“Их целью является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Для этого им нужно выполнить ряд тактических и оперативных задач, и исходя из этой цели, они активизировали свои действия”, - сказал Муженко.