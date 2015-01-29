Атака на Углегорск отражена, Нацгвардия зачищает город - "Азов"

Об этом сообщается на официальной странице полка "Азов" в Facebook.

"Силы АТО отбили атаку террористов в Углегорске. В город вошел батальон Национальной гвардии Украины, идет зачистка", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики хотят выйти на административные границы Луганщины и Донетчины - ГенштабРанее волонтер Алексей Мочанов сообщил, что со стороны Горловки через блокпост сил АТО боевики ворвались в Углегорск. В центр города вошли танки и пехота.