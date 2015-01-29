Атака на Углегорск отражена, Нацгвардия зачищает город - "Азов"
19:16, 29 января 2015Война
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Силы АТО отбили атаку террористов в Углегорске.
Атака на Углегорск отражена / Facebook
Об этом сообщается на официальной странице полка "Азов" в Facebook.
"Силы АТО отбили атаку террористов в Углегорске. В город вошел батальон Национальной гвардии Украины, идет зачистка", - сказано в сообщении.
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