Кузнец из Ривненской области самостоятельно восстановил пять единиц бронетехники

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ровенского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, бронетехнику (три бронированные военные тягачи и два бронетранспортера) восстанавливал волонтер Игорь Щебет со своими товарищами в обыкновенном ангаре, расположенном за селом.

Читайте такжеНа Ривненщине продолжается восстановление самоходных гаубиц "Пион"«Это моя мастерская, где занимаюсь кузнечным ремеслом. После службы в армии получил новую военную специальность - водитель-механик. В свое время увидел в Фейсбук, что стоят на хранении машины и предложил взять одну из них на восстановление. Военные согласились и так пошло дело. Сделал один, второй БТР, потом БМП, сейчас МТЛБ. Труднее отремонтировать ту технику, к которой запчасти не используются в народном хозяйстве, надо их искать на военных складах. Кроме того, ремонт стоит денег и не малых, но нам помогают, поэтому будем работать и в дальнейшем», - рассказал Щебет.