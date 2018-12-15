У наемников на Донбассе есть оборудование для радиоэлектронной борьбы - ОБСЕ
Беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ зафиксировал неподалеку от оккупированного террористами Луганска установку с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы.
Речь об этом идет в отчете миссии.
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2 военных грузовика, на которых находились несколько мачт с антенными решетками, генераторная установка и прицеп с оборудованием были зафиксированы возле н.п.Лозовский 13 декабря.
Недалеко от оборудования находились четыре человека в камуфляжной одежде: трое с зелено‑коричневой расцветкой, один – с синей.
"Вскоре после этого наблюдатели услышали 5 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 100–200 м к северу. По их оценке, огонь бы открыт в направлении БПЛА и велся из места, где находились вышеупомянутые люди", – сообщили в миссии.
Патрулю ОБСЕ пришлось покинуть этот район наблюдения.