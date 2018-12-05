ОБСЕ насчитала более 60 танков на оккупированном Донбассе

Наблюдатели миссии также обнаружили 137 единиц боевых бронированных машин.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что обнаружили более 60 танков и десятки единиц другой техники и вооружения, в том числе тяжелого, на оккупированном Донбассе.

Как говорится в отчете миссии за период с 19:30 3 декабря до 19:30 4 декабря, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением определенных линий для его отвода.

В миссии уточнили, что речь идет о данных наблюдения также за 30 ноября и 1 декабря, ставших доступными позже.

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Так, в неподконтрольных правительству Украины районах 30 ноября по доступным СММ данным воздушного наблюдения выявлено 14 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска). По данным воздушного наблюдения, в том же районе также было выявлено 59 боевых бронированных машин. Также в этой местности было обнаружено 28 единиц буксируемой артиллерии.

Еще 22 танка (неустановленного типа), 9 единиц самоходной артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии обнаружено на полигоне близ Мирного (41 км юго-восточнее Луганска). В том же районе также было выявлено 78 боевых бронированных машин и 28 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Круглика (31 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, 1 декабря было выявлено 13 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) возле Михайловки (74 км юго-восточнее Донецка), а 3 декабря беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 2 реактивных системы залпового огня (одну БМ-21 «Град», 122 мм, и одну БM-13 «Катюша», 132 мм) на территории объекта на юго-восточной окраине Алчевска (40 км к западу от Луганска).