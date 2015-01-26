Ночь в Мариуполе прошла без обстрелов - спикер АТО
10:28, 26 января 2015Война
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По состоянию на раннее утро ситуация в Мариуполе остается спокойной.
REUTERS
В Мариуполе ночь прошла без обстрелов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин на брифинге в Киеве.
«В Мариуполе сегодня до 6-ти утра было тихо полностью», - сказал он.
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Как отметил Матюхин, «на данный момент относительно ситуации в городе я не могу сказать».
Как сообщал УНИАН, 24 января в результате обстрела жилых кварталов Мариуполя погибли 30 человек, более ста были ранены. Обстрел, как сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной боевиками территории.
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