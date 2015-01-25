СБУ задержала бывшего правоохранителя, причастного к обстрелу Мариуполя

Силовики задержали боевика и бывшего правоохранителя по прозвищу "Гаишник", причастного к обстрелам жилых кварталов Мариуполя.

Об этом сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко во время заседания СНБО, передает ТСН.

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По его словам, представители СБУ уже допросили злоумышленника. Наливайченко подчеркнул, что указанный экс-милиционер по фамилии Кирсанов руководил боевиками, которые открыли огонь в сторону приморского города.

Также из показаний указанного злоумышленника стало известно, что к теракту в Мариуполе, жертвами которого стали 30 человек, причастен подельник главаря "ДНР" Александра Захарченко по фамилии Пономаренко.