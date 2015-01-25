Вчера силы АТО уничтожили около 100 боевиков и 6 "Градов" - президент

За субботу 24 января украинскими силовиками убиты около 100 боевиков и уничтожено 7 единиц бронетехники (включая ту, которая атаковала Мариуполь).

Об этом на заседании Совета Национальной безопасности и обороны заявил Петр Порошенко, сообщает корреспондент Громадського.

«За вчерашний день ликвидировано 6 РСЗО «Град», в том числе 4 из 6, которые обстреливали Мариуполь. За вчера уничтожено около 100 боевиков, 7 единиц бронетехники», - сказал Порошенко.

«Все попытки террористических бандформирований атаковать нас по всей линии фронта наткнулись на высокопрофессиональное сопротивление наших военных. За два дня, предшествовавших вчерашнему дню, убито 600 боевиков», - подчеркнул президент.

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«Корректировщик огня задержан СБУ и уже дает показания. Завтра эти показания будут обнародованы», - говорит он.

«Уклонение от справедливых оценок это и является поддержкой терроризма, - заявил Порошенко. - Нас беспокоит заявление террористов о выходе из Минских соглашений. Хочу подчеркнуть, что именно главари террористических группировок объявили о наступление на Мариуполь. Я уверен в том, что мы сегодня должны проработать меры по признанию «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями во всем мире».

Напомним, в результате обстрелов Мариуполя с РСЗО «Град» в субботу 24 января погибли 30 человек (из них - двое детей), еще около 100 ранены.